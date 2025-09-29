- Panorámica
WHLRL: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi
El tipo de cambio de WHLRL de hoy ha cambiado un 0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 183.3600, mientras que el máximo ha alcanzado 183.3600.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WHLRL hoy?
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi (WHLRL) se evalúa hoy en 183.3600. El instrumento se negocia dentro de 0.53%; el cierre de ayer ha sido 182.4000 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WHLRL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi?
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi se evalúa actualmente en 183.3600. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 104.64% y USD. Monitoree los movimientos de WHLRL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WHLRL?
Puede comprar acciones de Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi (WHLRL) al precio actual de 183.3600. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 183.3600 o 183.3630, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WHLRL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WHLRL?
Invertir en Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi implica tener en cuenta el rango anual 86.9200 - 194.6501 y el precio actual 183.3600. Muchos comparan 38.59% y 22.24% antes de colocar órdenes en 183.3600 o 183.3630. Estudie los cambios diarios de precios de WHLRL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.?
El precio más alto de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRL) en el último año ha sido 194.6501. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 86.9200 - 194.6501, una comparación con 182.4000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.?
El precio más bajo de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRL) para el año ha sido 86.9200. La comparación con los actuales 183.3600 y 86.9200 - 194.6501 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WHLRL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WHLRL?
En el pasado, Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 182.4000 y 104.64% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 182.4000
- Open
- 183.3600
- Bid
- 183.3600
- Ask
- 183.3630
- Low
- 183.3600
- High
- 183.3600
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.53%
- Cambio mensual
- 38.59%
- Cambio a 6 meses
- 22.24%
- Cambio anual
- 104.64%
