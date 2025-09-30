- Übersicht
WHLRL: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi
Der Wechselkurs von WHLRL hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 183.3600 bis zu einem Hoch von 183.3600 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WHLRL heute?
Die Aktie von Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi (WHLRL) notiert heute bei 183.3600. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.53% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 182.4000 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von WHLRL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WHLRL Dividenden?
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi wird derzeit mit 183.3600 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 104.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WHLRL zu verfolgen.
Wie kaufe ich WHLRL-Aktien?
Sie können Aktien von Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi (WHLRL) zum aktuellen Kurs von 183.3600 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 183.3600 oder 183.3630 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WHLRL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WHLRL-Aktien?
Bei einer Investition in Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi müssen die jährliche Spanne 86.9200 - 194.6501 und der aktuelle Kurs 183.3600 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 38.59% und 22.24%, bevor sie Orders zu 183.3600 oder 183.3630 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WHLRL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.?
Der höchste Kurs von Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRL) im vergangenen Jahr lag bei 194.6501. Innerhalb von 86.9200 - 194.6501 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 182.4000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRL) im Laufe des Jahres betrug 86.9200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 183.3600 und der Spanne 86.9200 - 194.6501 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WHLRL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WHLRL statt?
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 182.4000 und 104.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 182.4000
- Eröffnung
- 183.3600
- Bid
- 183.3600
- Ask
- 183.3630
- Tief
- 183.3600
- Hoch
- 183.3600
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.53%
- Monatsänderung
- 38.59%
- 6-Monatsänderung
- 22.24%
- Jahresänderung
- 104.64%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4