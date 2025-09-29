报价部分
货币 / WHLRL
回到股票

WHLRL: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi

183.3600 USD 0.9600 (0.53%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WHLRL汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点183.3600和高点183.3600进行交易。

关注Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WHLRL股票今天的价格是多少？

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi股票今天的定价为183.3600。它在0.53%范围内交易，昨天的收盘价为182.4000，交易量达到2。WHLRL的实时价格图表显示了这些更新。

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi股票是否支付股息？

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi目前的价值为183.3600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注104.64%和USD。实时查看图表以跟踪WHLRL走势。

如何购买WHLRL股票？

您可以以183.3600的当前价格购买Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi股票。订单通常设置在183.3600或183.3630附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注WHLRL的实时图表更新。

如何投资WHLRL股票？

投资Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi需要考虑年度范围86.9200 - 194.6501和当前价格183.3600。许多人在以183.3600或183.3630下订单之前，会比较38.59%和。实时查看WHLRL价格图表，了解每日变化。

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.的最高价格是194.6501。在86.9200 - 194.6501内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi的绩效。

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.股票的最低价格是多少？

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.（WHLRL）的最低价格为86.9200。将其与当前的183.3600和86.9200 - 194.6501进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WHLRL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WHLRL股票是什么时候拆分的？

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、182.4000和104.64%中可见。

日范围
183.3600 183.3600
年范围
86.9200 194.6501
前一天收盘价
182.4000
开盘价
183.3600
卖价
183.3600
买价
183.3630
最低价
183.3600
最高价
183.3600
交易量
2
日变化
0.53%
月变化
38.59%
6个月变化
22.24%
年变化
104.64%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值