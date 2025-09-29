WHLRL: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi
今日WHLRL汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点183.3600和高点183.3600进行交易。
关注Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WHLRL股票今天的价格是多少？
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi股票今天的定价为183.3600。它在0.53%范围内交易，昨天的收盘价为182.4000，交易量达到2。WHLRL的实时价格图表显示了这些更新。
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi股票是否支付股息？
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi目前的价值为183.3600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注104.64%和USD。实时查看图表以跟踪WHLRL走势。
如何购买WHLRL股票？
您可以以183.3600的当前价格购买Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi股票。订单通常设置在183.3600或183.3630附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注WHLRL的实时图表更新。
如何投资WHLRL股票？
投资Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi需要考虑年度范围86.9200 - 194.6501和当前价格183.3600。许多人在以183.3600或183.3630下订单之前，会比较38.59%和。实时查看WHLRL价格图表，了解每日变化。
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.的最高价格是194.6501。在86.9200 - 194.6501内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi的绩效。
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.股票的最低价格是多少？
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.（WHLRL）的最低价格为86.9200。将其与当前的183.3600和86.9200 - 194.6501进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WHLRL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WHLRL股票是什么时候拆分的？
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、182.4000和104.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 182.4000
- 开盘价
- 183.3600
- 卖价
- 183.3600
- 买价
- 183.3630
- 最低价
- 183.3600
- 最高价
- 183.3600
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.53%
- 月变化
- 38.59%
- 6个月变化
- 22.24%
- 年变化
- 104.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值