WHLRL: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi
Le taux de change de WHLRL a changé de 0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 183.3600 et à un maximum de 183.3600.
Suivez la dynamique Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WHLRL aujourd'hui ?
L'action Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi est cotée à 183.3600 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.53%, a clôturé hier à 182.4000 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de WHLRL présente ces mises à jour.
L'action Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi verse-t-elle des dividendes ?
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi est actuellement valorisé à 183.3600. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 104.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WHLRL.
Comment acheter des actions WHLRL ?
Vous pouvez acheter des actions Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi au cours actuel de 183.3600. Les ordres sont généralement placés à proximité de 183.3600 ou de 183.3630, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WHLRL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WHLRL ?
Investir dans Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi implique de prendre en compte la fourchette annuelle 86.9200 - 194.6501 et le prix actuel 183.3600. Beaucoup comparent 38.59% et 22.24% avant de passer des ordres à 183.3600 ou 183.3630. Consultez le graphique du cours de WHLRL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. l'année dernière était 194.6501. Au cours de 86.9200 - 194.6501, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 182.4000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. ?
Le cours le plus bas de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRL) sur l'année a été 86.9200. Sa comparaison avec 183.3600 et 86.9200 - 194.6501 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WHLRL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WHLRL a-t-elle été divisée ?
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 182.4000 et 104.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 182.4000
- Ouverture
- 183.3600
- Bid
- 183.3600
- Ask
- 183.3630
- Plus Bas
- 183.3600
- Plus Haut
- 183.3600
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.53%
- Changement Mensuel
- 38.59%
- Changement à 6 Mois
- 22.24%
- Changement Annuel
- 104.64%
