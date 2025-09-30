QuotazioniSezioni
WHLRL: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi

183.3600 USD 0.9600 (0.53%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WHLRL ha avuto una variazione del 0.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 183.3600 e ad un massimo di 183.3600.

Segui le dinamiche di Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WHLRL oggi?

Oggi le azioni Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi sono prezzate a 183.3600. Viene scambiato all'interno di 0.53%, la chiusura di ieri è stata 182.4000 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WHLRL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi pagano dividendi?

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi è attualmente valutato a 183.3600. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 104.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WHLRL.

Come acquistare azioni WHLRL?

Puoi acquistare azioni Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi al prezzo attuale di 183.3600. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 183.3600 o 183.3630, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WHLRL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WHLRL?

Investire in Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi implica considerare l'intervallo annuale 86.9200 - 194.6501 e il prezzo attuale 183.3600. Molti confrontano 38.59% e 22.24% prima di effettuare ordini su 183.3600 o 183.3630. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WHLRL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.?

Il prezzo massimo di Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 194.6501. All'interno di 86.9200 - 194.6501, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 182.4000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.?

Il prezzo più basso di Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRL) nel corso dell'anno è stato 86.9200. Confrontandolo con gli attuali 183.3600 e 86.9200 - 194.6501 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WHLRL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WHLRL?

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 182.4000 e 104.64%.

Intervallo Giornaliero
183.3600 183.3600
Intervallo Annuale
86.9200 194.6501
Chiusura Precedente
182.4000
Apertura
183.3600
Bid
183.3600
Ask
183.3630
Minimo
183.3600
Massimo
183.3600
Volume
2
Variazione giornaliera
0.53%
Variazione Mensile
38.59%
Variazione Semestrale
22.24%
Variazione Annuale
104.64%
