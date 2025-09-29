- Обзор рынка
WHLRL: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi
Курс WHLRL за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 183.3600, а максимальная — 183.3600.
Следите за динамикой Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WHLRL сегодня?
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi (WHLRL) сегодня оценивается на уровне 183.3600. Инструмент торгуется в пределах 0.53%, вчерашнее закрытие составило 182.4000, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WHLRL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi?
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi в настоящее время оценивается в 183.3600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 104.64% и USD. Отслеживайте движения WHLRL на графике в реальном времени.
Как купить акции WHLRL?
Вы можете купить акции Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi (WHLRL) по текущей цене 183.3600. Ордера обычно размещаются около 183.3600 или 183.3630, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WHLRL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WHLRL?
Инвестирование в Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi предполагает учет годового диапазона 86.9200 - 194.6501 и текущей цены 183.3600. Многие сравнивают 38.59% и 22.24% перед размещением ордеров на 183.3600 или 183.3630. Изучайте ежедневные изменения цены WHLRL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.?
Самая высокая цена Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRL) за последний год составила 194.6501. Акции заметно колебались в пределах 86.9200 - 194.6501, сравнение с 182.4000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.?
Самая низкая цена Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRL) за год составила 86.9200. Сравнение с текущими 183.3600 и 86.9200 - 194.6501 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WHLRL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WHLRL?
В прошлом Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 182.4000 и 104.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 182.4000
- Open
- 183.3600
- Bid
- 183.3600
- Ask
- 183.3630
- Low
- 183.3600
- High
- 183.3600
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- 38.59%
- 6-месячное изменение
- 22.24%
- Годовое изменение
- 104.64%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%