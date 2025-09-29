Курс WHLRL за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 183.3600, а максимальная — 183.3600.

Следите за динамикой Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.