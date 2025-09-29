- 概要
WHLRL: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordi
WHLRLの今日の為替レートは、0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり183.3600の安値と183.3600の高値で取引されました。
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
WHLRL株の現在の価格は？
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordiの株価は本日183.3600です。0.53%内で取引され、前日の終値は182.4000、取引量は2に達しました。WHLRLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordiの株は配当を出しますか？
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordiの現在の価格は183.3600です。配当方針は会社によりますが、投資家は104.64%やUSDにも注目します。WHLRLの動きはライブチャートで確認できます。
WHLRL株を買う方法は？
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordiの株は現在183.3600で購入可能です。注文は通常183.3600または183.3630付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。WHLRLの最新情報はライブチャートで確認できます。
WHLRL株に投資する方法は？
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordiへの投資では、年間の値幅86.9200 - 194.6501と現在の183.3600を考慮します。注文は多くの場合183.3600や183.3630で行われる前に、38.59%や22.24%と比較されます。WHLRLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.の株の最高値は？
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.の過去1年の最高値は194.6501でした。86.9200 - 194.6501内で株価は大きく変動し、182.4000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.の株の最低値は？
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.(WHLRL)の年間最安値は86.9200でした。現在の183.3600や86.9200 - 194.6501と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WHLRLの動きはライブチャートで確認できます。
WHLRLの株式分割はいつ行われましたか？
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - 7.00% Senior Subordiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、182.4000、104.64%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 182.4000
- 始値
- 183.3600
- 買値
- 183.3600
- 買値
- 183.3630
- 安値
- 183.3600
- 高値
- 183.3600
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.53%
- 1ヶ月の変化
- 38.59%
- 6ヶ月の変化
- 22.24%
- 1年の変化
- 104.64%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前