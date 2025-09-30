CotaçõesSeções
WFC-PZ: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

19.94 USD 0.02 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WFC-PZ para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.94 e o mais alto foi 20.06.

Veja a dinâmica do par de moedas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de WFC-PZ hoje?

Hoje Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PZ) está avaliado em 19.94. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 19.96, e o volume de negociação atingiu 146. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WFC-PZ em tempo real.

As ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?

Atualmente Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 19.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.50% e USD. Monitore os movimentos de WFC-PZ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de WFC-PZ?

Você pode comprar ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PZ) pelo preço atual 19.94. Ordens geralmente são executadas perto de 19.94 ou 20.24, enquanto 146 e -0.40% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WFC-PZ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de WFC-PZ?

Investir em Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 18.22 - 20.40 e o preço atual 19.94. Muitos comparam 2.89% e 5.50% antes de enviar ordens em 19.94 ou 20.24. Estude as mudanças diárias de preço de WFC-PZ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WELLS FARGO & COMPANY?

O maior preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) no último ano foi 20.40. As ações oscilaram bastante dentro de 18.22 - 20.40, e a comparação com 19.96 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WELLS FARGO & COMPANY?

O menor preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) no ano foi 18.22. A comparação com o preço atual 19.94 e 18.22 - 20.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WFC-PZ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de WFC-PZ?

No passado Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.96 e 5.50% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.94 20.06
Faixa anual
18.22 20.40
Fechamento anterior
19.96
Open
20.02
Bid
19.94
Ask
20.24
Low
19.94
High
20.06
Volume
146
Mudança diária
-0.10%
Mudança mensal
2.89%
Mudança de 6 meses
5.50%
Mudança anual
5.50%
