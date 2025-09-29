- Panorámica
WFC-PZ: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
El tipo de cambio de WFC-PZ de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.94, mientras que el máximo ha alcanzado 20.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WFC-PZ hoy?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PZ) se evalúa hoy en 19.94. El instrumento se negocia dentro de -0.10%; el cierre de ayer ha sido 19.96 y el volumen comercial ha alcanzado 146. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WFC-PZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ se evalúa actualmente en 19.94. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.50% y USD. Monitoree los movimientos de WFC-PZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WFC-PZ?
Puede comprar acciones de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PZ) al precio actual de 19.94. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.94 o 20.24, mientras que 146 y -0.40% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WFC-PZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WFC-PZ?
Invertir en Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica tener en cuenta el rango anual 18.22 - 20.40 y el precio actual 19.94. Muchos comparan 2.89% y 5.50% antes de colocar órdenes en 19.94 o 20.24. Estudie los cambios diarios de precios de WFC-PZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WELLS FARGO & COMPANY?
El precio más alto de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) en el último año ha sido 20.40. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.22 - 20.40, una comparación con 19.96 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WELLS FARGO & COMPANY?
El precio más bajo de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) para el año ha sido 18.22. La comparación con los actuales 19.94 y 18.22 - 20.40 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WFC-PZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WFC-PZ?
En el pasado, Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.96 y 5.50% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.96
- Open
- 20.02
- Bid
- 19.94
- Ask
- 20.24
- Low
- 19.94
- High
- 20.06
- Volumen
- 146
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- 2.89%
- Cambio a 6 meses
- 5.50%
- Cambio anual
- 5.50%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.