WFC-PZ: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

19.94 USD 0.02 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WFC-PZ de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.94, mientras que el máximo ha alcanzado 20.06.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
19.94 20.06
Rango anual
18.22 20.40
Cierres anteriores
19.96
Open
20.02
Bid
19.94
Ask
20.24
Low
19.94
High
20.06
Volumen
146
Cambio diario
-0.10%
Cambio mensual
2.89%
Cambio a 6 meses
5.50%
Cambio anual
5.50%
