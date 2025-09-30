- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WFC-PZ: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Il tasso di cambio WFC-PZ ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.94 e ad un massimo di 20.06.
Segui le dinamiche di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WFC-PZ oggi?
Oggi le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 19.94. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 19.96 e il volume degli scambi ha raggiunto 146. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WFC-PZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 19.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WFC-PZ.
Come acquistare azioni WFC-PZ?
Puoi acquistare azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 19.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.94 o 20.24, mentre 146 e -0.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WFC-PZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WFC-PZ?
Investire in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 18.22 - 20.40 e il prezzo attuale 19.94. Molti confrontano 2.89% e 5.50% prima di effettuare ordini su 19.94 o 20.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WFC-PZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?
Il prezzo massimo di WELLS FARGO & COMPANY nell'ultimo anno è stato 20.40. All'interno di 18.22 - 20.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.96 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?
Il prezzo più basso di WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) nel corso dell'anno è stato 18.22. Confrontandolo con gli attuali 19.94 e 18.22 - 20.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WFC-PZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WFC-PZ?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.96 e 5.50%.
- Chiusura Precedente
- 19.96
- Apertura
- 20.02
- Bid
- 19.94
- Ask
- 20.24
- Minimo
- 19.94
- Massimo
- 20.06
- Volume
- 146
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 2.89%
- Variazione Semestrale
- 5.50%
- Variazione Annuale
- 5.50%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4