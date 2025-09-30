QuotazioniSezioni
WFC-PZ: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

19.94 USD 0.02 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WFC-PZ ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.94 e ad un massimo di 20.06.

Segui le dinamiche di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WFC-PZ oggi?

Oggi le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 19.94. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 19.96 e il volume degli scambi ha raggiunto 146. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WFC-PZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 19.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WFC-PZ.

Come acquistare azioni WFC-PZ?

Puoi acquistare azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 19.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.94 o 20.24, mentre 146 e -0.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WFC-PZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WFC-PZ?

Investire in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 18.22 - 20.40 e il prezzo attuale 19.94. Molti confrontano 2.89% e 5.50% prima di effettuare ordini su 19.94 o 20.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WFC-PZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?

Il prezzo massimo di WELLS FARGO & COMPANY nell'ultimo anno è stato 20.40. All'interno di 18.22 - 20.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.96 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?

Il prezzo più basso di WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) nel corso dell'anno è stato 18.22. Confrontandolo con gli attuali 19.94 e 18.22 - 20.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WFC-PZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WFC-PZ?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.96 e 5.50%.

Intervallo Giornaliero
19.94 20.06
Intervallo Annuale
18.22 20.40
Chiusura Precedente
19.96
Apertura
20.02
Bid
19.94
Ask
20.24
Minimo
19.94
Massimo
20.06
Volume
146
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
2.89%
Variazione Semestrale
5.50%
Variazione Annuale
5.50%
