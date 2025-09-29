КотировкиРазделы
Валюты / WFC-PZ
WFC-PZ: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

20.01 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WFC-PZ за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.98, а максимальная — 20.06.

Следите за динамикой Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WFC-PZ сегодня?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PZ) сегодня оценивается на уровне 20.01. Инструмент торгуется в пределах 0.25%, вчерашнее закрытие составило 19.96, а торговый объем достиг 103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WFC-PZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 20.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.87% и USD. Отслеживайте движения WFC-PZ на графике в реальном времени.

Как купить акции WFC-PZ?

Вы можете купить акции Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PZ) по текущей цене 20.01. Ордера обычно размещаются около 20.01 или 20.31, тогда как 103 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WFC-PZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WFC-PZ?

Инвестирование в Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 18.22 - 20.40 и текущей цены 20.01. Многие сравнивают 3.25% и 5.87% перед размещением ордеров на 20.01 или 20.31. Изучайте ежедневные изменения цены WFC-PZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?

Самая высокая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) за последний год составила 20.40. Акции заметно колебались в пределах 18.22 - 20.40, сравнение с 19.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?

Самая низкая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) за год составила 18.22. Сравнение с текущими 20.01 и 18.22 - 20.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WFC-PZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WFC-PZ?

В прошлом Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.96 и 5.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.98 20.06
Годовой диапазон
18.22 20.40
Предыдущее закрытие
19.96
Open
20.02
Bid
20.01
Ask
20.31
Low
19.98
High
20.06
Объем
103
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
3.25%
6-месячное изменение
5.87%
Годовое изменение
5.87%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.