WFC-PZ: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Курс WFC-PZ за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.98, а максимальная — 20.06.
Следите за динамикой Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WFC-PZ сегодня?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PZ) сегодня оценивается на уровне 20.01. Инструмент торгуется в пределах 0.25%, вчерашнее закрытие составило 19.96, а торговый объем достиг 103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WFC-PZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 20.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.87% и USD. Отслеживайте движения WFC-PZ на графике в реальном времени.
Как купить акции WFC-PZ?
Вы можете купить акции Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PZ) по текущей цене 20.01. Ордера обычно размещаются около 20.01 или 20.31, тогда как 103 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WFC-PZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WFC-PZ?
Инвестирование в Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 18.22 - 20.40 и текущей цены 20.01. Многие сравнивают 3.25% и 5.87% перед размещением ордеров на 20.01 или 20.31. Изучайте ежедневные изменения цены WFC-PZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?
Самая высокая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) за последний год составила 20.40. Акции заметно колебались в пределах 18.22 - 20.40, сравнение с 19.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?
Самая низкая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) за год составила 18.22. Сравнение с текущими 20.01 и 18.22 - 20.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WFC-PZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WFC-PZ?
В прошлом Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.96 и 5.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.96
- Open
- 20.02
- Bid
- 20.01
- Ask
- 20.31
- Low
- 19.98
- High
- 20.06
- Объем
- 103
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 3.25%
- 6-месячное изменение
- 5.87%
- Годовое изменение
- 5.87%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%