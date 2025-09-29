- 概要
WFC-PZ: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
WFC-PZの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり19.94の安値と20.06の高値で取引されました。
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
WFC-PZ株の現在の価格は？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日19.94です。-0.10%内で取引され、前日の終値は19.96、取引量は146に達しました。WFC-PZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は19.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.50%やUSDにも注目します。WFC-PZの動きはライブチャートで確認できます。
WFC-PZ株を買う方法は？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在19.94で購入可能です。注文は通常19.94または20.24付近で行われ、146や-0.40%が市場の動きを示します。WFC-PZの最新情報はライブチャートで確認できます。
WFC-PZ株に投資する方法は？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅18.22 - 20.40と現在の19.94を考慮します。注文は多くの場合19.94や20.24で行われる前に、2.89%や5.50%と比較されます。WFC-PZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WELLS FARGO & COMPANYの株の最高値は？
WELLS FARGO & COMPANYの過去1年の最高値は20.40でした。18.22 - 20.40内で株価は大きく変動し、19.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WELLS FARGO & COMPANYの株の最低値は？
WELLS FARGO & COMPANY(WFC-PZ)の年間最安値は18.22でした。現在の19.94や18.22 - 20.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WFC-PZの動きはライブチャートで確認できます。
WFC-PZの株式分割はいつ行われましたか？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.96、5.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.96
- 始値
- 20.02
- 買値
- 19.94
- 買値
- 20.24
- 安値
- 19.94
- 高値
- 20.06
- 出来高
- 146
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 2.89%
- 6ヶ月の変化
- 5.50%
- 1年の変化
- 5.50%
