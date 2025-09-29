クォートセクション
通貨 / WFC-PZ
WFC-PZ: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

19.94 USD 0.02 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WFC-PZの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり19.94の安値と20.06の高値で取引されました。

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

WFC-PZ株の現在の価格は？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日19.94です。-0.10%内で取引され、前日の終値は19.96、取引量は146に達しました。WFC-PZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は19.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.50%やUSDにも注目します。WFC-PZの動きはライブチャートで確認できます。

WFC-PZ株を買う方法は？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在19.94で購入可能です。注文は通常19.94または20.24付近で行われ、146や-0.40%が市場の動きを示します。WFC-PZの最新情報はライブチャートで確認できます。

WFC-PZ株に投資する方法は？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅18.22 - 20.40と現在の19.94を考慮します。注文は多くの場合19.94や20.24で行われる前に、2.89%や5.50%と比較されます。WFC-PZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WELLS FARGO & COMPANYの株の最高値は？

WELLS FARGO & COMPANYの過去1年の最高値は20.40でした。18.22 - 20.40内で株価は大きく変動し、19.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WELLS FARGO & COMPANYの株の最低値は？

WELLS FARGO & COMPANY(WFC-PZ)の年間最安値は18.22でした。現在の19.94や18.22 - 20.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WFC-PZの動きはライブチャートで確認できます。

WFC-PZの株式分割はいつ行われましたか？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.96、5.50%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.94 20.06
1年のレンジ
18.22 20.40
以前の終値
19.96
始値
20.02
買値
19.94
買値
20.24
安値
19.94
高値
20.06
出来高
146
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
2.89%
6ヶ月の変化
5.50%
1年の変化
5.50%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待