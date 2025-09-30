- Aperçu
WFC-PZ: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Le taux de change de WFC-PZ a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.94 et à un maximum de 20.06.
Suivez la dynamique Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WFC-PZ aujourd'hui ?
L'action Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ est cotée à 19.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.10%, a clôturé hier à 19.96 et son volume d'échange a atteint 146. Le graphique en temps réel du cours de WFC-PZ présente ces mises à jour.
L'action Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ verse-t-elle des dividendes ?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ est actuellement valorisé à 19.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WFC-PZ.
Comment acheter des actions WFC-PZ ?
Vous pouvez acheter des actions Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ au cours actuel de 19.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.94 ou de 20.24, le 146 et le -0.40% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WFC-PZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WFC-PZ ?
Investir dans Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.22 - 20.40 et le prix actuel 19.94. Beaucoup comparent 2.89% et 5.50% avant de passer des ordres à 19.94 ou 20.24. Consultez le graphique du cours de WFC-PZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WELLS FARGO & COMPANY ?
Le cours le plus élevé de WELLS FARGO & COMPANY l'année dernière était 20.40. Au cours de 18.22 - 20.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.96 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WELLS FARGO & COMPANY ?
Le cours le plus bas de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) sur l'année a été 18.22. Sa comparaison avec 19.94 et 18.22 - 20.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WFC-PZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WFC-PZ a-t-elle été divisée ?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.96 et 5.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.96
- Ouverture
- 20.02
- Bid
- 19.94
- Ask
- 20.24
- Plus Bas
- 19.94
- Plus Haut
- 20.06
- Volume
- 146
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- 2.89%
- Changement à 6 Mois
- 5.50%
- Changement Annuel
- 5.50%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4