WFC-PZ: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
今日WFC-PZ汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点19.94和高点20.06进行交易。
关注Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
WFC-PZ股票今天的价格是多少？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票今天的定价为19.94。它在-0.10%范围内交易，昨天的收盘价为19.96，交易量达到146。WFC-PZ的实时价格图表显示了这些更新。
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票是否支付股息？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/目前的价值为19.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.50%和USD。实时查看图表以跟踪WFC-PZ走势。
如何购买WFC-PZ股票？
您可以以19.94的当前价格购买Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票。订单通常设置在19.94或20.24附近，而146和-0.40%显示市场活动。立即关注WFC-PZ的实时图表更新。
如何投资WFC-PZ股票？
投资Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/需要考虑年度范围18.22 - 20.40和当前价格19.94。许多人在以19.94或20.24下订单之前，会比较2.89%和。实时查看WFC-PZ价格图表，了解每日变化。
WELLS FARGO & COMPANY股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WELLS FARGO & COMPANY的最高价格是20.40。在18.22 - 20.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/的绩效。
WELLS FARGO & COMPANY股票的最低价格是多少？
WELLS FARGO & COMPANY（WFC-PZ）的最低价格为18.22。将其与当前的19.94和18.22 - 20.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WFC-PZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WFC-PZ股票是什么时候拆分的？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.96和5.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.96
- 开盘价
- 20.02
- 卖价
- 19.94
- 买价
- 20.24
- 最低价
- 19.94
- 最高价
- 20.06
- 交易量
- 146
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 2.89%
- 6个月变化
- 5.50%
- 年变化
- 5.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值