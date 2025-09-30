- Übersicht
WFC-PZ: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Der Wechselkurs von WFC-PZ hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.94 bis zu einem Hoch von 20.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WFC-PZ heute?
Die Aktie von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PZ) notiert heute bei 19.94. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.96 und das Handelsvolumen erreichte 146. Das Live-Chart von WFC-PZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WFC-PZ Dividenden?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 19.94 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WFC-PZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich WFC-PZ-Aktien?
Sie können Aktien von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PZ) zum aktuellen Kurs von 19.94 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.94 oder 20.24 platziert, während 146 und -0.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WFC-PZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WFC-PZ-Aktien?
Bei einer Investition in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 18.22 - 20.40 und der aktuelle Kurs 19.94 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.89% und 5.50%, bevor sie Orders zu 19.94 oder 20.24 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WFC-PZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?
Der höchste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) im vergangenen Jahr lag bei 20.40. Innerhalb von 18.22 - 20.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?
Der niedrigste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PZ) im Laufe des Jahres betrug 18.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.94 und der Spanne 18.22 - 20.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WFC-PZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WFC-PZ statt?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.96 und 5.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.96
- Eröffnung
- 20.02
- Bid
- 19.94
- Ask
- 20.24
- Tief
- 19.94
- Hoch
- 20.06
- Volumen
- 146
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 2.89%
- 6-Monatsänderung
- 5.50%
- Jahresänderung
- 5.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4