WFC-PC: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

18.27 USD 0.03 (0.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WFC-PC para hoje mudou para -0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.26 e o mais alto foi 18.38.

Veja a dinâmica do par de moedas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de WFC-PC hoje?

Hoje Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) está avaliado em 18.27. O instrumento é negociado dentro de -0.16%, o fechamento de ontem foi 18.30, e o volume de negociação atingiu 110. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WFC-PC em tempo real.

As ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?

Atualmente Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 18.27. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.00% e USD. Monitore os movimentos de WFC-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de WFC-PC?

Você pode comprar ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) pelo preço atual 18.27. Ordens geralmente são executadas perto de 18.27 ou 18.57, enquanto 110 e -0.49% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WFC-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de WFC-PC?

Investir em Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 16.85 - 18.82 e o preço atual 18.27. Muitos comparam 2.70% e 5.00% antes de enviar ordens em 18.27 ou 18.57. Estude as mudanças diárias de preço de WFC-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WELLS FARGO & COMPANY?

O maior preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) no último ano foi 18.82. As ações oscilaram bastante dentro de 16.85 - 18.82, e a comparação com 18.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WELLS FARGO & COMPANY?

O menor preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) no ano foi 16.85. A comparação com o preço atual 18.27 e 16.85 - 18.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WFC-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de WFC-PC?

No passado Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.30 e 5.00% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.26 18.38
Faixa anual
16.85 18.82
Fechamento anterior
18.30
Open
18.36
Bid
18.27
Ask
18.57
Low
18.26
High
18.38
Volume
110
Mudança diária
-0.16%
Mudança mensal
2.70%
Mudança de 6 meses
5.00%
Mudança anual
5.00%
