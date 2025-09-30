- Visão do mercado
WFC-PC: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
A taxa do WFC-PC para hoje mudou para -0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.26 e o mais alto foi 18.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WFC-PC hoje?
Hoje Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) está avaliado em 18.27. O instrumento é negociado dentro de -0.16%, o fechamento de ontem foi 18.30, e o volume de negociação atingiu 110. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WFC-PC em tempo real.
As ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?
Atualmente Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 18.27. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.00% e USD. Monitore os movimentos de WFC-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WFC-PC?
Você pode comprar ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) pelo preço atual 18.27. Ordens geralmente são executadas perto de 18.27 ou 18.57, enquanto 110 e -0.49% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WFC-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WFC-PC?
Investir em Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 16.85 - 18.82 e o preço atual 18.27. Muitos comparam 2.70% e 5.00% antes de enviar ordens em 18.27 ou 18.57. Estude as mudanças diárias de preço de WFC-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WELLS FARGO & COMPANY?
O maior preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) no último ano foi 18.82. As ações oscilaram bastante dentro de 16.85 - 18.82, e a comparação com 18.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WELLS FARGO & COMPANY?
O menor preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) no ano foi 16.85. A comparação com o preço atual 18.27 e 16.85 - 18.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WFC-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WFC-PC?
No passado Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.30 e 5.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.30
- Open
- 18.36
- Bid
- 18.27
- Ask
- 18.57
- Low
- 18.26
- High
- 18.38
- Volume
- 110
- Mudança diária
- -0.16%
- Mudança mensal
- 2.70%
- Mudança de 6 meses
- 5.00%
- Mudança anual
- 5.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4