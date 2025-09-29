クォートセクション
通貨 / WFC-PC
株に戻る

WFC-PC: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

18.27 USD 0.03 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WFC-PCの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり18.26の安値と18.38の高値で取引されました。

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

WFC-PC株の現在の価格は？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日18.27です。-0.16%内で取引され、前日の終値は18.30、取引量は110に達しました。WFC-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は18.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.00%やUSDにも注目します。WFC-PCの動きはライブチャートで確認できます。

WFC-PC株を買う方法は？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在18.27で購入可能です。注文は通常18.27または18.57付近で行われ、110や-0.49%が市場の動きを示します。WFC-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

WFC-PC株に投資する方法は？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅16.85 - 18.82と現在の18.27を考慮します。注文は多くの場合18.27や18.57で行われる前に、2.70%や5.00%と比較されます。WFC-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WELLS FARGO & COMPANYの株の最高値は？

WELLS FARGO & COMPANYの過去1年の最高値は18.82でした。16.85 - 18.82内で株価は大きく変動し、18.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WELLS FARGO & COMPANYの株の最低値は？

WELLS FARGO & COMPANY(WFC-PC)の年間最安値は16.85でした。現在の18.27や16.85 - 18.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WFC-PCの動きはライブチャートで確認できます。

WFC-PCの株式分割はいつ行われましたか？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.30、5.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.26 18.38
1年のレンジ
16.85 18.82
以前の終値
18.30
始値
18.36
買値
18.27
買値
18.57
安値
18.26
高値
18.38
出来高
110
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
2.70%
6ヶ月の変化
5.00%
1年の変化
5.00%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待