WFC-PC: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Курс WFC-PC за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.33, а максимальная — 18.38.
Следите за динамикой Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WFC-PC сегодня?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) сегодня оценивается на уровне 18.35. Инструмент торгуется в пределах 0.27%, вчерашнее закрытие составило 18.30, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WFC-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 18.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.46% и USD. Отслеживайте движения WFC-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции WFC-PC?
Вы можете купить акции Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) по текущей цене 18.35. Ордера обычно размещаются около 18.35 или 18.65, тогда как 62 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WFC-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WFC-PC?
Инвестирование в Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 16.85 - 18.82 и текущей цены 18.35. Многие сравнивают 3.15% и 5.46% перед размещением ордеров на 18.35 или 18.65. Изучайте ежедневные изменения цены WFC-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?
Самая высокая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) за последний год составила 18.82. Акции заметно колебались в пределах 16.85 - 18.82, сравнение с 18.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?
Самая низкая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) за год составила 16.85. Сравнение с текущими 18.35 и 16.85 - 18.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WFC-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WFC-PC?
В прошлом Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.30 и 5.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.30
- Open
- 18.36
- Bid
- 18.35
- Ask
- 18.65
- Low
- 18.33
- High
- 18.38
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 3.15%
- 6-месячное изменение
- 5.46%
- Годовое изменение
- 5.46%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%