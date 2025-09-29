КотировкиРазделы
Валюты / WFC-PC
Назад в Рынок акций США

WFC-PC: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

18.35 USD 0.05 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WFC-PC за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.33, а максимальная — 18.38.

Следите за динамикой Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WFC-PC сегодня?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) сегодня оценивается на уровне 18.35. Инструмент торгуется в пределах 0.27%, вчерашнее закрытие составило 18.30, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WFC-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 18.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.46% и USD. Отслеживайте движения WFC-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции WFC-PC?

Вы можете купить акции Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) по текущей цене 18.35. Ордера обычно размещаются около 18.35 или 18.65, тогда как 62 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WFC-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WFC-PC?

Инвестирование в Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 16.85 - 18.82 и текущей цены 18.35. Многие сравнивают 3.15% и 5.46% перед размещением ордеров на 18.35 или 18.65. Изучайте ежедневные изменения цены WFC-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?

Самая высокая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) за последний год составила 18.82. Акции заметно колебались в пределах 16.85 - 18.82, сравнение с 18.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?

Самая низкая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) за год составила 16.85. Сравнение с текущими 18.35 и 16.85 - 18.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WFC-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WFC-PC?

В прошлом Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.30 и 5.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.33 18.38
Годовой диапазон
16.85 18.82
Предыдущее закрытие
18.30
Open
18.36
Bid
18.35
Ask
18.65
Low
18.33
High
18.38
Объем
62
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
3.15%
6-месячное изменение
5.46%
Годовое изменение
5.46%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.