WFC-PC: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

18.27 USD 0.03 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WFC-PC hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.26 bis zu einem Hoch von 18.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von WFC-PC heute?

Die Aktie von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) notiert heute bei 18.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.30 und das Handelsvolumen erreichte 110. Das Live-Chart von WFC-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie WFC-PC Dividenden?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 18.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WFC-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich WFC-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) zum aktuellen Kurs von 18.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.27 oder 18.57 platziert, während 110 und -0.49% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WFC-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in WFC-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 16.85 - 18.82 und der aktuelle Kurs 18.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.70% und 5.00%, bevor sie Orders zu 18.27 oder 18.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WFC-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?

Der höchste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) im vergangenen Jahr lag bei 18.82. Innerhalb von 16.85 - 18.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?

Der niedrigste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) im Laufe des Jahres betrug 16.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.27 und der Spanne 16.85 - 18.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WFC-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von WFC-PC statt?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.30 und 5.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
18.26 18.38
Jahresspanne
16.85 18.82
Vorheriger Schlusskurs
18.30
Eröffnung
18.36
Bid
18.27
Ask
18.57
Tief
18.26
Hoch
18.38
Volumen
110
Tagesänderung
-0.16%
Monatsänderung
2.70%
6-Monatsänderung
5.00%
Jahresänderung
5.00%
