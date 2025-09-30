- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WFC-PC: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Der Wechselkurs von WFC-PC hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.26 bis zu einem Hoch von 18.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WFC-PC heute?
Die Aktie von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) notiert heute bei 18.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.30 und das Handelsvolumen erreichte 110. Das Live-Chart von WFC-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WFC-PC Dividenden?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 18.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WFC-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich WFC-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) zum aktuellen Kurs von 18.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.27 oder 18.57 platziert, während 110 und -0.49% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WFC-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WFC-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 16.85 - 18.82 und der aktuelle Kurs 18.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.70% und 5.00%, bevor sie Orders zu 18.27 oder 18.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WFC-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?
Der höchste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) im vergangenen Jahr lag bei 18.82. Innerhalb von 16.85 - 18.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?
Der niedrigste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) im Laufe des Jahres betrug 16.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.27 und der Spanne 16.85 - 18.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WFC-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WFC-PC statt?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.30 und 5.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.30
- Eröffnung
- 18.36
- Bid
- 18.27
- Ask
- 18.57
- Tief
- 18.26
- Hoch
- 18.38
- Volumen
- 110
- Tagesänderung
- -0.16%
- Monatsänderung
- 2.70%
- 6-Monatsänderung
- 5.00%
- Jahresänderung
- 5.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4