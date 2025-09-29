- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WFC-PC: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
El tipo de cambio de WFC-PC de hoy ha cambiado un -0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.26, mientras que el máximo ha alcanzado 18.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WFC-PC hoy?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) se evalúa hoy en 18.27. El instrumento se negocia dentro de -0.16%; el cierre de ayer ha sido 18.30 y el volumen comercial ha alcanzado 110. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WFC-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ se evalúa actualmente en 18.27. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.00% y USD. Monitoree los movimientos de WFC-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WFC-PC?
Puede comprar acciones de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PC) al precio actual de 18.27. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.27 o 18.57, mientras que 110 y -0.49% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WFC-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WFC-PC?
Invertir en Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica tener en cuenta el rango anual 16.85 - 18.82 y el precio actual 18.27. Muchos comparan 2.70% y 5.00% antes de colocar órdenes en 18.27 o 18.57. Estudie los cambios diarios de precios de WFC-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WELLS FARGO & COMPANY?
El precio más alto de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) en el último año ha sido 18.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.85 - 18.82, una comparación con 18.30 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WELLS FARGO & COMPANY?
El precio más bajo de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) para el año ha sido 16.85. La comparación con los actuales 18.27 y 16.85 - 18.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WFC-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WFC-PC?
En el pasado, Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.30 y 5.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.30
- Open
- 18.36
- Bid
- 18.27
- Ask
- 18.57
- Low
- 18.26
- High
- 18.38
- Volumen
- 110
- Cambio diario
- -0.16%
- Cambio mensual
- 2.70%
- Cambio a 6 meses
- 5.00%
- Cambio anual
- 5.00%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.