报价部分
货币 / WFC-PC
回到股票

WFC-PC: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

18.27 USD 0.03 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WFC-PC汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点18.26和高点18.38进行交易。

关注Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WFC-PC股票今天的价格是多少？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票今天的定价为18.27。它在-0.16%范围内交易，昨天的收盘价为18.30，交易量达到110。WFC-PC的实时价格图表显示了这些更新。

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票是否支付股息？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/目前的价值为18.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.00%和USD。实时查看图表以跟踪WFC-PC走势。

如何购买WFC-PC股票？

您可以以18.27的当前价格购买Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票。订单通常设置在18.27或18.57附近，而110和-0.49%显示市场活动。立即关注WFC-PC的实时图表更新。

如何投资WFC-PC股票？

投资Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/需要考虑年度范围16.85 - 18.82和当前价格18.27。许多人在以18.27或18.57下订单之前，会比较2.70%和。实时查看WFC-PC价格图表，了解每日变化。

WELLS FARGO & COMPANY股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WELLS FARGO & COMPANY的最高价格是18.82。在16.85 - 18.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/的绩效。

WELLS FARGO & COMPANY股票的最低价格是多少？

WELLS FARGO & COMPANY（WFC-PC）的最低价格为16.85。将其与当前的18.27和16.85 - 18.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WFC-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WFC-PC股票是什么时候拆分的？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.30和5.00%中可见。

日范围
18.26 18.38
年范围
16.85 18.82
前一天收盘价
18.30
开盘价
18.36
卖价
18.27
买价
18.57
最低价
18.26
最高价
18.38
交易量
110
日变化
-0.16%
月变化
2.70%
6个月变化
5.00%
年变化
5.00%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值