QuotazioniSezioni
Valute / WFC-PC
Tornare a Azioni

WFC-PC: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

18.27 USD 0.03 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WFC-PC ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.26 e ad un massimo di 18.38.

Segui le dinamiche di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WFC-PC oggi?

Oggi le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 18.27. Viene scambiato all'interno di -0.16%, la chiusura di ieri è stata 18.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 110. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WFC-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 18.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WFC-PC.

Come acquistare azioni WFC-PC?

Puoi acquistare azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 18.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.27 o 18.57, mentre 110 e -0.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WFC-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WFC-PC?

Investire in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 16.85 - 18.82 e il prezzo attuale 18.27. Molti confrontano 2.70% e 5.00% prima di effettuare ordini su 18.27 o 18.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WFC-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?

Il prezzo massimo di WELLS FARGO & COMPANY nell'ultimo anno è stato 18.82. All'interno di 16.85 - 18.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?

Il prezzo più basso di WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) nel corso dell'anno è stato 16.85. Confrontandolo con gli attuali 18.27 e 16.85 - 18.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WFC-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WFC-PC?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.30 e 5.00%.

Intervallo Giornaliero
18.26 18.38
Intervallo Annuale
16.85 18.82
Chiusura Precedente
18.30
Apertura
18.36
Bid
18.27
Ask
18.57
Minimo
18.26
Massimo
18.38
Volume
110
Variazione giornaliera
-0.16%
Variazione Mensile
2.70%
Variazione Semestrale
5.00%
Variazione Annuale
5.00%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4