WFC-PC: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Il tasso di cambio WFC-PC ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.26 e ad un massimo di 18.38.
Segui le dinamiche di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WFC-PC oggi?
Oggi le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 18.27. Viene scambiato all'interno di -0.16%, la chiusura di ieri è stata 18.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 110. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WFC-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 18.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WFC-PC.
Come acquistare azioni WFC-PC?
Puoi acquistare azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 18.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.27 o 18.57, mentre 110 e -0.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WFC-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WFC-PC?
Investire in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 16.85 - 18.82 e il prezzo attuale 18.27. Molti confrontano 2.70% e 5.00% prima di effettuare ordini su 18.27 o 18.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WFC-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?
Il prezzo massimo di WELLS FARGO & COMPANY nell'ultimo anno è stato 18.82. All'interno di 16.85 - 18.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?
Il prezzo più basso di WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PC) nel corso dell'anno è stato 16.85. Confrontandolo con gli attuali 18.27 e 16.85 - 18.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WFC-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WFC-PC?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.30 e 5.00%.
- Chiusura Precedente
- 18.30
- Apertura
- 18.36
- Bid
- 18.27
- Ask
- 18.57
- Minimo
- 18.26
- Massimo
- 18.38
- Volume
- 110
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- 2.70%
- Variazione Semestrale
- 5.00%
- Variazione Annuale
- 5.00%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4