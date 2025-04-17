- Visão do mercado
WCLD: WisdomTree Cloud Computing Fund
A taxa do WCLD para hoje mudou para -3.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.94 e o mais alto foi 35.25.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Cloud Computing Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WCLD hoje?
Hoje WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) está avaliado em 34.94. O instrumento é negociado dentro de -3.05%, o fechamento de ontem foi 36.04, e o volume de negociação atingiu 473. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WCLD em tempo real.
As ações de WisdomTree Cloud Computing Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree Cloud Computing Fund está avaliado em 34.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.43% e USD. Monitore os movimentos de WCLD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WCLD?
Você pode comprar ações de WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) pelo preço atual 34.94. Ordens geralmente são executadas perto de 34.94 ou 35.24, enquanto 473 e -0.88% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WCLD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WCLD?
Investir em WisdomTree Cloud Computing Fund envolve considerar a faixa anual 27.15 - 41.86 e o preço atual 34.94. Muitos comparam -0.48% e 8.24% antes de enviar ordens em 34.94 ou 35.24. Estude as mudanças diárias de preço de WCLD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Cloud Computing Fund?
O maior preço de WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) no último ano foi 41.86. As ações oscilaram bastante dentro de 27.15 - 41.86, e a comparação com 36.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Cloud Computing Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Cloud Computing Fund?
O menor preço de WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) no ano foi 27.15. A comparação com o preço atual 34.94 e 27.15 - 41.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WCLD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WCLD?
No passado WisdomTree Cloud Computing Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.04 e 9.43% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.04
- Open
- 35.25
- Bid
- 34.94
- Ask
- 35.24
- Low
- 34.94
- High
- 35.25
- Volume
- 473
- Mudança diária
- -3.05%
- Mudança mensal
- -0.48%
- Mudança de 6 meses
- 8.24%
- Mudança anual
- 9.43%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8