WCLD: WisdomTree Cloud Computing Fund

35.09 USD 0.95 (2.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WCLD hat sich für heute um -2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.90 bis zu einem Hoch von 36.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree Cloud Computing Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von WCLD heute?

Die Aktie von WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) notiert heute bei 35.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.64% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.04 und das Handelsvolumen erreichte 1668. Das Live-Chart von WCLD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie WCLD Dividenden?

WisdomTree Cloud Computing Fund wird derzeit mit 35.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WCLD zu verfolgen.

Wie kaufe ich WCLD-Aktien?

Sie können Aktien von WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) zum aktuellen Kurs von 35.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.09 oder 35.39 platziert, während 1668 und -2.85% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WCLD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in WCLD-Aktien?

Bei einer Investition in WisdomTree Cloud Computing Fund müssen die jährliche Spanne 27.15 - 41.86 und der aktuelle Kurs 35.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.06% und 8.71%, bevor sie Orders zu 35.09 oder 35.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WCLD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Cloud Computing Fund?

Der höchste Kurs von WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) im vergangenen Jahr lag bei 41.86. Innerhalb von 27.15 - 41.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Cloud Computing Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Cloud Computing Fund?

Der niedrigste Kurs von WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) im Laufe des Jahres betrug 27.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.09 und der Spanne 27.15 - 41.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WCLD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von WCLD statt?

WisdomTree Cloud Computing Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.04 und 9.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
34.90 36.12
Jahresspanne
27.15 41.86
Vorheriger Schlusskurs
36.04
Eröffnung
36.12
Bid
35.09
Ask
35.39
Tief
34.90
Hoch
36.12
Volumen
1.668 K
Tagesänderung
-2.64%
Monatsänderung
-0.06%
6-Monatsänderung
8.71%
Jahresänderung
9.90%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8