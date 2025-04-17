- Aperçu
WCLD: WisdomTree Cloud Computing Fund
Le taux de change de WCLD a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.93 et à un maximum de 36.23.
Suivez la dynamique WisdomTree Cloud Computing Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WCLD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WCLD aujourd'hui ?
L'action WisdomTree Cloud Computing Fund est cotée à 36.04 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.33%, a clôturé hier à 35.92 et son volume d'échange a atteint 561. Le graphique en temps réel du cours de WCLD présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree Cloud Computing Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree Cloud Computing Fund est actuellement valorisé à 36.04. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WCLD.
Comment acheter des actions WCLD ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Cloud Computing Fund au cours actuel de 36.04. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.04 ou de 36.34, le 561 et le -0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WCLD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WCLD ?
Investir dans WisdomTree Cloud Computing Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.15 - 41.86 et le prix actuel 36.04. Beaucoup comparent 2.65% et 11.65% avant de passer des ordres à 36.04 ou 36.34. Consultez le graphique du cours de WCLD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Cloud Computing Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree Cloud Computing Fund l'année dernière était 41.86. Au cours de 27.15 - 41.86, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.92 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Cloud Computing Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Cloud Computing Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) sur l'année a été 27.15. Sa comparaison avec 36.04 et 27.15 - 41.86 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WCLD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WCLD a-t-elle été divisée ?
WisdomTree Cloud Computing Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.92 et 12.87% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.92
- Ouverture
- 36.17
- Bid
- 36.04
- Ask
- 36.34
- Plus Bas
- 35.93
- Plus Haut
- 36.23
- Volume
- 561
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- 2.65%
- Changement à 6 Mois
- 11.65%
- Changement Annuel
- 12.87%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8