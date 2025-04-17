QuotazioniSezioni
Valute / WCLD
Tornare a Azioni

WCLD: WisdomTree Cloud Computing Fund

36.04 USD 0.12 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WCLD ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.93 e ad un massimo di 36.23.

Segui le dinamiche di WisdomTree Cloud Computing Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WCLD News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WCLD oggi?

Oggi le azioni WisdomTree Cloud Computing Fund sono prezzate a 36.04. Viene scambiato all'interno di 0.33%, la chiusura di ieri è stata 35.92 e il volume degli scambi ha raggiunto 561. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WCLD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree Cloud Computing Fund pagano dividendi?

WisdomTree Cloud Computing Fund è attualmente valutato a 36.04. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WCLD.

Come acquistare azioni WCLD?

Puoi acquistare azioni WisdomTree Cloud Computing Fund al prezzo attuale di 36.04. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.04 o 36.34, mentre 561 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WCLD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WCLD?

Investire in WisdomTree Cloud Computing Fund implica considerare l'intervallo annuale 27.15 - 41.86 e il prezzo attuale 36.04. Molti confrontano 2.65% e 11.65% prima di effettuare ordini su 36.04 o 36.34. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WCLD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Cloud Computing Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree Cloud Computing Fund nell'ultimo anno è stato 41.86. All'interno di 27.15 - 41.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.92 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Cloud Computing Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Cloud Computing Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) nel corso dell'anno è stato 27.15. Confrontandolo con gli attuali 36.04 e 27.15 - 41.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WCLD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WCLD?

WisdomTree Cloud Computing Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.92 e 12.87%.

Intervallo Giornaliero
35.93 36.23
Intervallo Annuale
27.15 41.86
Chiusura Precedente
35.92
Apertura
36.17
Bid
36.04
Ask
36.34
Minimo
35.93
Massimo
36.23
Volume
561
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
2.65%
Variazione Semestrale
11.65%
Variazione Annuale
12.87%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8