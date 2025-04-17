CotizacionesSecciones
Divisas / WCLD
WCLD: WisdomTree Cloud Computing Fund

34.94 USD 1.10 (3.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WCLD de hoy ha cambiado un -3.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.94, mientras que el máximo ha alcanzado 35.25.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Cloud Computing Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de WCLD hoy?

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) se evalúa hoy en 34.94. El instrumento se negocia dentro de -3.05%; el cierre de ayer ha sido 36.04 y el volumen comercial ha alcanzado 473. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WCLD en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Cloud Computing Fund?

WisdomTree Cloud Computing Fund se evalúa actualmente en 34.94. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.43% y USD. Monitoree los movimientos de WCLD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de WCLD?

Puede comprar acciones de WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) al precio actual de 34.94. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.94 o 35.24, mientras que 473 y -0.88% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WCLD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de WCLD?

Invertir en WisdomTree Cloud Computing Fund implica tener en cuenta el rango anual 27.15 - 41.86 y el precio actual 34.94. Muchos comparan -0.48% y 8.24% antes de colocar órdenes en 34.94 o 35.24. Estudie los cambios diarios de precios de WCLD en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Cloud Computing Fund?

El precio más alto de WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) en el último año ha sido 41.86. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.15 - 41.86, una comparación con 36.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Cloud Computing Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Cloud Computing Fund?

El precio más bajo de WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) para el año ha sido 27.15. La comparación con los actuales 34.94 y 27.15 - 41.86 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WCLD en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WCLD?

En el pasado, WisdomTree Cloud Computing Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 36.04 y 9.43% después de las acciones corporativas.

Rango diario
34.94 35.25
Rango anual
27.15 41.86
Cierres anteriores
36.04
Open
35.25
Bid
34.94
Ask
35.24
Low
34.94
High
35.25
Volumen
473
Cambio diario
-3.05%
Cambio mensual
-0.48%
Cambio a 6 meses
8.24%
Cambio anual
9.43%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8