- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WCLD: WisdomTree Cloud Computing Fund
El tipo de cambio de WCLD de hoy ha cambiado un -3.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.94, mientras que el máximo ha alcanzado 35.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Cloud Computing Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WCLD News
- Should You Invest in the WisdomTree Cloud Computing ETF (WCLD)?
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Is WisdomTree Cloud Computing ETF (WCLD) a Strong ETF Right Now?
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- Should You Invest in the WisdomTree Cloud Computing ETF (WCLD)?
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Beyond The Buzz - Segmenting AI Exposure
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- WCLD ETF: Bets On The Next Cloud Computing Disruptors (NASDAQ:WCLD)
- CLOU: A Strategic Positioning Benefiting From AI (NASDAQ:CLOU)
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- The 1-Minute Market Report, May 25, 2025
- WCLD: Slightly Undervalued Cloud ETF And A Strategy For High Implied Volatility (WCLD)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WCLD hoy?
WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) se evalúa hoy en 34.94. El instrumento se negocia dentro de -3.05%; el cierre de ayer ha sido 36.04 y el volumen comercial ha alcanzado 473. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WCLD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Cloud Computing Fund?
WisdomTree Cloud Computing Fund se evalúa actualmente en 34.94. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.43% y USD. Monitoree los movimientos de WCLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WCLD?
Puede comprar acciones de WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) al precio actual de 34.94. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.94 o 35.24, mientras que 473 y -0.88% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WCLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WCLD?
Invertir en WisdomTree Cloud Computing Fund implica tener en cuenta el rango anual 27.15 - 41.86 y el precio actual 34.94. Muchos comparan -0.48% y 8.24% antes de colocar órdenes en 34.94 o 35.24. Estudie los cambios diarios de precios de WCLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Cloud Computing Fund?
El precio más alto de WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) en el último año ha sido 41.86. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.15 - 41.86, una comparación con 36.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Cloud Computing Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Cloud Computing Fund?
El precio más bajo de WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) para el año ha sido 27.15. La comparación con los actuales 34.94 y 27.15 - 41.86 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WCLD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WCLD?
En el pasado, WisdomTree Cloud Computing Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 36.04 y 9.43% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 36.04
- Open
- 35.25
- Bid
- 34.94
- Ask
- 35.24
- Low
- 34.94
- High
- 35.25
- Volumen
- 473
- Cambio diario
- -3.05%
- Cambio mensual
- -0.48%
- Cambio a 6 meses
- 8.24%
- Cambio anual
- 9.43%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8