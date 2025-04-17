- Обзор рынка
WCLD: WisdomTree Cloud Computing Fund
Курс WCLD за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.93, а максимальная — 36.23.
Следите за динамикой WisdomTree Cloud Computing Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WCLD сегодня?
WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) сегодня оценивается на уровне 36.04. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 35.92, а торговый объем достиг 561. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WCLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Cloud Computing Fund?
WisdomTree Cloud Computing Fund в настоящее время оценивается в 36.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.87% и USD. Отслеживайте движения WCLD на графике в реальном времени.
Как купить акции WCLD?
Вы можете купить акции WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) по текущей цене 36.04. Ордера обычно размещаются около 36.04 или 36.34, тогда как 561 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WCLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WCLD?
Инвестирование в WisdomTree Cloud Computing Fund предполагает учет годового диапазона 27.15 - 41.86 и текущей цены 36.04. Многие сравнивают 2.65% и 11.65% перед размещением ордеров на 36.04 или 36.34. Изучайте ежедневные изменения цены WCLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Cloud Computing Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) за последний год составила 41.86. Акции заметно колебались в пределах 27.15 - 41.86, сравнение с 35.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Cloud Computing Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Cloud Computing Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) за год составила 27.15. Сравнение с текущими 36.04 и 27.15 - 41.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WCLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WCLD?
В прошлом WisdomTree Cloud Computing Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.92 и 12.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.92
- Open
- 36.17
- Bid
- 36.04
- Ask
- 36.34
- Low
- 35.93
- High
- 36.23
- Объем
- 561
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 2.65%
- 6-месячное изменение
- 11.65%
- Годовое изменение
- 12.87%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8