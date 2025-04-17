КотировкиРазделы
WCLD: WisdomTree Cloud Computing Fund

36.04 USD 0.12 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WCLD за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.93, а максимальная — 36.23.

Следите за динамикой WisdomTree Cloud Computing Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WCLD сегодня?

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) сегодня оценивается на уровне 36.04. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 35.92, а торговый объем достиг 561. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WCLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Cloud Computing Fund?

WisdomTree Cloud Computing Fund в настоящее время оценивается в 36.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.87% и USD. Отслеживайте движения WCLD на графике в реальном времени.

Как купить акции WCLD?

Вы можете купить акции WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) по текущей цене 36.04. Ордера обычно размещаются около 36.04 или 36.34, тогда как 561 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WCLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WCLD?

Инвестирование в WisdomTree Cloud Computing Fund предполагает учет годового диапазона 27.15 - 41.86 и текущей цены 36.04. Многие сравнивают 2.65% и 11.65% перед размещением ордеров на 36.04 или 36.34. Изучайте ежедневные изменения цены WCLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Cloud Computing Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) за последний год составила 41.86. Акции заметно колебались в пределах 27.15 - 41.86, сравнение с 35.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Cloud Computing Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Cloud Computing Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) за год составила 27.15. Сравнение с текущими 36.04 и 27.15 - 41.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WCLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WCLD?

В прошлом WisdomTree Cloud Computing Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.92 и 12.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.93 36.23
Годовой диапазон
27.15 41.86
Предыдущее закрытие
35.92
Open
36.17
Bid
36.04
Ask
36.34
Low
35.93
High
36.23
Объем
561
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
2.65%
6-месячное изменение
11.65%
Годовое изменение
12.87%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8