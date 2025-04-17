クォートセクション
通貨 / WCLD
WCLD: WisdomTree Cloud Computing Fund

34.94 USD 1.10 (3.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WCLDの今日の為替レートは、-3.05%変化しました。日中、通貨は1あたり34.94の安値と35.25の高値で取引されました。

WisdomTree Cloud Computing Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

WCLD株の現在の価格は？

WisdomTree Cloud Computing Fundの株価は本日34.94です。-3.05%内で取引され、前日の終値は36.04、取引量は473に達しました。WCLDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree Cloud Computing Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree Cloud Computing Fundの現在の価格は34.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.43%やUSDにも注目します。WCLDの動きはライブチャートで確認できます。

WCLD株を買う方法は？

WisdomTree Cloud Computing Fundの株は現在34.94で購入可能です。注文は通常34.94または35.24付近で行われ、473や-0.88%が市場の動きを示します。WCLDの最新情報はライブチャートで確認できます。

WCLD株に投資する方法は？

WisdomTree Cloud Computing Fundへの投資では、年間の値幅27.15 - 41.86と現在の34.94を考慮します。注文は多くの場合34.94や35.24で行われる前に、-0.48%や8.24%と比較されます。WCLDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree Cloud Computing Fundの株の最高値は？

WisdomTree Cloud Computing Fundの過去1年の最高値は41.86でした。27.15 - 41.86内で株価は大きく変動し、36.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Cloud Computing Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree Cloud Computing Fundの株の最低値は？

WisdomTree Cloud Computing Fund(WCLD)の年間最安値は27.15でした。現在の34.94や27.15 - 41.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WCLDの動きはライブチャートで確認できます。

WCLDの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree Cloud Computing Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.04、9.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.94 35.25
1年のレンジ
27.15 41.86
以前の終値
36.04
始値
35.25
買値
34.94
買値
35.24
安値
34.94
高値
35.25
出来高
473
1日の変化
-3.05%
1ヶ月の変化
-0.48%
6ヶ月の変化
8.24%
1年の変化
9.43%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8