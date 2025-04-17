- 概要
WCLD: WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLDの今日の為替レートは、-3.05%変化しました。日中、通貨は1あたり34.94の安値と35.25の高値で取引されました。
WisdomTree Cloud Computing Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WCLD News
よくあるご質問
WCLD株の現在の価格は？
WisdomTree Cloud Computing Fundの株価は本日34.94です。-3.05%内で取引され、前日の終値は36.04、取引量は473に達しました。WCLDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree Cloud Computing Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree Cloud Computing Fundの現在の価格は34.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.43%やUSDにも注目します。WCLDの動きはライブチャートで確認できます。
WCLD株を買う方法は？
WisdomTree Cloud Computing Fundの株は現在34.94で購入可能です。注文は通常34.94または35.24付近で行われ、473や-0.88%が市場の動きを示します。WCLDの最新情報はライブチャートで確認できます。
WCLD株に投資する方法は？
WisdomTree Cloud Computing Fundへの投資では、年間の値幅27.15 - 41.86と現在の34.94を考慮します。注文は多くの場合34.94や35.24で行われる前に、-0.48%や8.24%と比較されます。WCLDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree Cloud Computing Fundの株の最高値は？
WisdomTree Cloud Computing Fundの過去1年の最高値は41.86でした。27.15 - 41.86内で株価は大きく変動し、36.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Cloud Computing Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree Cloud Computing Fundの株の最低値は？
WisdomTree Cloud Computing Fund(WCLD)の年間最安値は27.15でした。現在の34.94や27.15 - 41.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WCLDの動きはライブチャートで確認できます。
WCLDの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree Cloud Computing Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.04、9.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.04
- 始値
- 35.25
- 買値
- 34.94
- 買値
- 35.24
- 安値
- 34.94
- 高値
- 35.25
- 出来高
- 473
- 1日の変化
- -3.05%
- 1ヶ月の変化
- -0.48%
- 6ヶ月の変化
- 8.24%
- 1年の変化
- 9.43%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8