Moedas / VYX
VYX: NCR Voyix Corporation
13.06 USD 0.27 (2.11%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VYX para hoje mudou para 2.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.89 e o mais alto foi 13.17.
Veja a dinâmica do par de moedas NCR Voyix Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VYX Notícias
- NCR Voyix Corporation (VYX) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
- NCR na conferência da Goldman Sachs: mudança estratégica para modelo de plataforma
- NCR at Goldman Sachs Conference: Strategic Shift to Platform Model
- Top Mobile Payments Stocks to Buy Amid Rapid Fintech Growth
- Why Fast-paced Mover NCR Voyix (VYX) Is a Great Choice for Value Investors
- NCR Voyix: Treading Water - Downgrade To Sell (NYSE:VYX)
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- NCR Voyix: Not Nearly Enough Progress (NYSE:VYX)
- NCR Voyix stock soars 79% after InvestingPro’s April Fair Value alert
- NCR Voyix (VYX) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Faixa diária
12.89 13.17
Faixa anual
7.55 15.34
- Fechamento anterior
- 12.79
- Open
- 12.96
- Bid
- 13.06
- Ask
- 13.36
- Low
- 12.89
- High
- 13.17
- Volume
- 172
- Mudança diária
- 2.11%
- Mudança mensal
- 1.01%
- Mudança de 6 meses
- 34.22%
- Mudança anual
- -2.90%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh