Валюты / VYX
VYX: NCR Voyix Corporation
12.79 USD 0.06 (0.47%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VYX за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.64, а максимальная — 12.93.
Следите за динамикой NCR Voyix Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VYX
- NCR Voyix Corporation (VYX) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
- NCR на конференции Goldman Sachs: стратегический переход к платформенной модели
- NCR at Goldman Sachs Conference: Strategic Shift to Platform Model
- Top Mobile Payments Stocks to Buy Amid Rapid Fintech Growth
- Why Fast-paced Mover NCR Voyix (VYX) Is a Great Choice for Value Investors
- NCR Voyix: Treading Water - Downgrade To Sell (NYSE:VYX)
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- NCR Voyix: Not Nearly Enough Progress (NYSE:VYX)
- NCR Voyix stock soars 79% after InvestingPro’s April Fair Value alert
- NCR Voyix (VYX) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Дневной диапазон
12.64 12.93
Годовой диапазон
7.55 15.34
- Предыдущее закрытие
- 12.85
- Open
- 12.92
- Bid
- 12.79
- Ask
- 13.09
- Low
- 12.64
- High
- 12.93
- Объем
- 1.269 K
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- -1.08%
- 6-месячное изменение
- 31.45%
- Годовое изменение
- -4.91%
