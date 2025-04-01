Moedas / VVOS
VVOS: Vivos Therapeutics Inc
3.34 USD 0.18 (5.11%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VVOS para hoje mudou para -5.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.34 e o mais alto foi 3.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Vivos Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VVOS Notícias
- Aparelho DNA da Vivos mostra resultados promissores para crianças com apneia do sono
- Vivos’ DNA appliance shows promise for children with sleep apnea
- Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivos Reports 7% Sales Drop
- Earnings call transcript: Vivos Therapeutics reports Q2 2025 earnings miss
- Vivos Therapeutics Unveils New Model
- Vivos earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Vivos Therapeutics appoints two executives to support growth strategy
- Ionis Pharmaceuticals (IONS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Vivos Therapeutics stock soars after Medicare approves VidaSleep oral appliance
- Vivos sleep apnea device gains Medicare coverage approval
- Vivos reports positive results for non-surgical sleep apnea treatment
- Vivos acquires largest Nevada sleep center, secures $11 million funding
- vivos therapeutics appoints baker tilly as new auditor following merger
- Vivos earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Vivos Therapeutics reports Q1 2025 earnings, stock rises
- Vivos Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Operational Update
- Vivos Therapeutics Schedules Release of First Quarter 2025 Financial Results and Conference Call
- Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.34 3.55
Faixa anual
1.98 7.95
- Fechamento anterior
- 3.52
- Open
- 3.51
- Bid
- 3.34
- Ask
- 3.64
- Low
- 3.34
- High
- 3.55
- Volume
- 815
- Mudança diária
- -5.11%
- Mudança mensal
- -22.86%
- Mudança de 6 meses
- 16.78%
- Mudança anual
- 28.46%
