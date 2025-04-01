Valute / VVOS
VVOS: Vivos Therapeutics Inc
3.44 USD 0.10 (2.99%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VVOS ha avuto una variazione del 2.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.31 e ad un massimo di 3.57.
Segui le dinamiche di Vivos Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.31 3.57
Intervallo Annuale
1.98 7.95
- Chiusura Precedente
- 3.34
- Apertura
- 3.33
- Bid
- 3.44
- Ask
- 3.74
- Minimo
- 3.31
- Massimo
- 3.57
- Volume
- 361
- Variazione giornaliera
- 2.99%
- Variazione Mensile
- -20.55%
- Variazione Semestrale
- 20.28%
- Variazione Annuale
- 32.31%
21 settembre, domenica