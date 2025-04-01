통화 / VVOS
VVOS: Vivos Therapeutics Inc
3.44 USD 0.10 (2.99%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VVOS 환율이 오늘 2.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.31이고 고가는 3.57이었습니다.
Vivos Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VVOS News
- Vivos DNA 장치, 소아 수면 무호흡증에 효과 보여
- Vivos’ DNA appliance shows promise for children with sleep apnea
- Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivos Reports 7% Sales Drop
- Earnings call transcript: Vivos Therapeutics reports Q2 2025 earnings miss
- Vivos Therapeutics Unveils New Model
- Vivos earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Vivos Therapeutics appoints two executives to support growth strategy
- Ionis Pharmaceuticals (IONS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Vivos Therapeutics stock soars after Medicare approves VidaSleep oral appliance
- Vivos sleep apnea device gains Medicare coverage approval
- Vivos reports positive results for non-surgical sleep apnea treatment
- Vivos acquires largest Nevada sleep center, secures $11 million funding
- vivos therapeutics appoints baker tilly as new auditor following merger
- Vivos earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Vivos Therapeutics reports Q1 2025 earnings, stock rises
- Vivos Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Operational Update
- Vivos Therapeutics Schedules Release of First Quarter 2025 Financial Results and Conference Call
- Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
3.31 3.57
년간 변동
1.98 7.95
- 이전 종가
- 3.34
- 시가
- 3.33
- Bid
- 3.44
- Ask
- 3.74
- 저가
- 3.31
- 고가
- 3.57
- 볼륨
- 361
- 일일 변동
- 2.99%
- 월 변동
- -20.55%
- 6개월 변동
- 20.28%
- 년간 변동율
- 32.31%
20 9월, 토요일