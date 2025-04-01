通貨 / VVOS
VVOS: Vivos Therapeutics Inc
3.34 USD 0.18 (5.11%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VVOSの今日の為替レートは、-5.11%変化しました。日中、通貨は1あたり3.34の安値と3.55の高値で取引されました。
Vivos Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VVOS News
- Vivosの歯科装置、小児睡眠時無呼吸症候群の治療に有望性を示す
- Vivos’ DNA appliance shows promise for children with sleep apnea
- Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivos Reports 7% Sales Drop
- Earnings call transcript: Vivos Therapeutics reports Q2 2025 earnings miss
- Vivos Therapeutics Unveils New Model
- Vivos earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Vivos Therapeutics appoints two executives to support growth strategy
- Ionis Pharmaceuticals (IONS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Vivos Therapeutics stock soars after Medicare approves VidaSleep oral appliance
- Vivos sleep apnea device gains Medicare coverage approval
- Vivos reports positive results for non-surgical sleep apnea treatment
- Vivos acquires largest Nevada sleep center, secures $11 million funding
- vivos therapeutics appoints baker tilly as new auditor following merger
- Vivos earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Vivos Therapeutics reports Q1 2025 earnings, stock rises
- Vivos Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Operational Update
- Vivos Therapeutics Schedules Release of First Quarter 2025 Financial Results and Conference Call
- Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.34 3.55
1年のレンジ
1.98 7.95
- 以前の終値
- 3.52
- 始値
- 3.51
- 買値
- 3.34
- 買値
- 3.64
- 安値
- 3.34
- 高値
- 3.55
- 出来高
- 815
- 1日の変化
- -5.11%
- 1ヶ月の変化
- -22.86%
- 6ヶ月の変化
- 16.78%
- 1年の変化
- 28.46%
