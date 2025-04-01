Divisas / VVOS
VVOS: Vivos Therapeutics Inc
3.52 USD 0.12 (3.53%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VVOS de hoy ha cambiado un 3.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.17, mientras que el máximo ha alcanzado 3.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vivos Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VVOS News
- Dispositivo DNA de Vivos muestra resultados prometedores para niños con apnea
- Vivos’ DNA appliance shows promise for children with sleep apnea
- Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivos Reports 7% Sales Drop
- Earnings call transcript: Vivos Therapeutics reports Q2 2025 earnings miss
- Vivos Therapeutics Unveils New Model
- Vivos earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Vivos Therapeutics appoints two executives to support growth strategy
- Ionis Pharmaceuticals (IONS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Vivos Therapeutics stock soars after Medicare approves VidaSleep oral appliance
- Vivos sleep apnea device gains Medicare coverage approval
- Vivos reports positive results for non-surgical sleep apnea treatment
- Vivos acquires largest Nevada sleep center, secures $11 million funding
- vivos therapeutics appoints baker tilly as new auditor following merger
- Vivos earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Vivos Therapeutics reports Q1 2025 earnings, stock rises
- Vivos Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Operational Update
- Vivos Therapeutics Schedules Release of First Quarter 2025 Financial Results and Conference Call
- Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.17 3.70
Rango anual
1.98 7.95
- Cierres anteriores
- 3.40
- Open
- 3.37
- Bid
- 3.52
- Ask
- 3.82
- Low
- 3.17
- High
- 3.70
- Volumen
- 2.079 K
- Cambio diario
- 3.53%
- Cambio mensual
- -18.71%
- Cambio a 6 meses
- 23.08%
- Cambio anual
- 35.38%
