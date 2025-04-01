Валюты / VVOS
VVOS: Vivos Therapeutics Inc
3.40 USD 0.02 (0.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VVOS за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.39, а максимальная — 3.51.
Следите за динамикой Vivos Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VVOS
Дневной диапазон
3.39 3.51
Годовой диапазон
1.98 7.95
- Предыдущее закрытие
- 3.38
- Open
- 3.43
- Bid
- 3.40
- Ask
- 3.70
- Low
- 3.39
- High
- 3.51
- Объем
- 192
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- -21.48%
- 6-месячное изменение
- 18.88%
- Годовое изменение
- 30.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.