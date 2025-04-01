Währungen / VVOS
VVOS: Vivos Therapeutics Inc
3.47 USD 0.13 (3.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VVOS hat sich für heute um 3.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.31 bis zu einem Hoch von 3.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vivos Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VVOS News
- Klinische Studie: Vivos-Gerät wirksam gegen Schlafapnoe bei Kindern
- Vivos’ DNA appliance shows promise for children with sleep apnea
- Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivos Reports 7% Sales Drop
- Earnings call transcript: Vivos Therapeutics reports Q2 2025 earnings miss
- Vivos Therapeutics Unveils New Model
- Vivos earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Vivos Therapeutics appoints two executives to support growth strategy
- Ionis Pharmaceuticals (IONS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Vivos Therapeutics stock soars after Medicare approves VidaSleep oral appliance
- Vivos sleep apnea device gains Medicare coverage approval
- Vivos reports positive results for non-surgical sleep apnea treatment
- Vivos acquires largest Nevada sleep center, secures $11 million funding
- vivos therapeutics appoints baker tilly as new auditor following merger
- Vivos earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Vivos Therapeutics reports Q1 2025 earnings, stock rises
- Vivos Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Operational Update
- Vivos Therapeutics Schedules Release of First Quarter 2025 Financial Results and Conference Call
- Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.31 3.57
Jahresspanne
1.98 7.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.34
- Eröffnung
- 3.33
- Bid
- 3.47
- Ask
- 3.77
- Tief
- 3.31
- Hoch
- 3.57
- Volumen
- 255
- Tagesänderung
- 3.89%
- Monatsänderung
- -19.86%
- 6-Monatsänderung
- 21.33%
- Jahresänderung
- 33.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K