VVOS: Vivos Therapeutics Inc

3.47 USD 0.13 (3.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VVOS hat sich für heute um 3.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.31 bis zu einem Hoch von 3.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vivos Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

VVOS News

Tagesspanne
3.31 3.57
Jahresspanne
1.98 7.95
Vorheriger Schlusskurs
3.34
Eröffnung
3.33
Bid
3.47
Ask
3.77
Tief
3.31
Hoch
3.57
Volumen
255
Tagesänderung
3.89%
Monatsänderung
-19.86%
6-Monatsänderung
21.33%
Jahresänderung
33.46%
