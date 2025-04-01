货币 / VVOS
VVOS: Vivos Therapeutics Inc
3.52 USD 0.12 (3.53%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VVOS汇率已更改3.53%。当日，交易品种以低点3.17和高点3.70进行交易。
关注Vivos Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VVOS新闻
- Vivos的DNA矫治器在治疗儿童睡眠呼吸暂停方面显示出前景
- Vivos’ DNA appliance shows promise for children with sleep apnea
- Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivos Reports 7% Sales Drop
- Earnings call transcript: Vivos Therapeutics reports Q2 2025 earnings miss
- Vivos Therapeutics Unveils New Model
- Vivos earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Vivos Therapeutics appoints two executives to support growth strategy
- Ionis Pharmaceuticals (IONS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Vivos Therapeutics stock soars after Medicare approves VidaSleep oral appliance
- Vivos sleep apnea device gains Medicare coverage approval
- Vivos reports positive results for non-surgical sleep apnea treatment
- Vivos acquires largest Nevada sleep center, secures $11 million funding
- vivos therapeutics appoints baker tilly as new auditor following merger
- Vivos earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Vivos Therapeutics reports Q1 2025 earnings, stock rises
- Vivos Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Operational Update
- Vivos Therapeutics Schedules Release of First Quarter 2025 Financial Results and Conference Call
- Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
3.17 3.70
年范围
1.98 7.95
- 前一天收盘价
- 3.40
- 开盘价
- 3.37
- 卖价
- 3.52
- 买价
- 3.82
- 最低价
- 3.17
- 最高价
- 3.70
- 交易量
- 1.980 K
- 日变化
- 3.53%
- 月变化
- -18.71%
- 6个月变化
- 23.08%
- 年变化
- 35.38%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值