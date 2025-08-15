Moedas / VTS
VTS: Vitesse Energy Inc
24.36 USD 0.06 (0.25%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VTS para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.08 e o mais alto foi 24.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Vitesse Energy Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VTS Notícias
- Vitesse Energy (VTS) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Vitesse Energy at EnerCom Denver: Strategic Insights and Future Outlook
Faixa diária
24.08 24.50
Faixa anual
18.90 28.41
- Fechamento anterior
- 24.42
- Open
- 24.36
- Bid
- 24.36
- Ask
- 24.66
- Low
- 24.08
- High
- 24.50
- Volume
- 196
- Mudança diária
- -0.25%
- Mudança mensal
- -7.76%
- Mudança de 6 meses
- -1.14%
- Mudança anual
- 2.27%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh