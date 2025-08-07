Валюты / VTS
VTS: Vitesse Energy Inc
24.65 USD 0.52 (2.15%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VTS за сегодня изменился на 2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.14, а максимальная — 24.77.
Следите за динамикой Vitesse Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VTS
- Shell's LNG Canada Expansion Accelerates Under Carney's Priority List
- Petrobras Awards Vallourec $1B Multi-Year Contract for Offshore Growth
- President Lula Urges Ibama to Approve Petrobras' Amazon Basin Drilling
- Shell Secures Landmark 10-Year Natural Gas Deal With Hungary
- Suncor Energy's Stability Makes It a Wise Hold Right Now
- Chevron Inks Offshore Deal to Develop Angola's Block 33/24
- Diamondback Announces $750M Deal to Divest EDS to Deep Blue
- Vitesse Energy (VTS) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Chevron's Subsidiary Secures 10-Year LNG Supply Deal With China
- Petrobras Moves Toward Low-Carbon Future With Biofuel Plans
- Vitesse Energy at Midwest Ideas Conference: Strategic Focus on Dividends
- Petrobras Initiates Emergency Drill in Foz Do Amazonas Basin
- Shell Teams Up to Boost FPSO Safety Using AI and Data Analysis
- Oceaneering Secures U.S. Navy Component Repair Program Deal
- Nabors Divests Quail Tools Business to Superior Energy for $600M
- Petrobras Raises Alarm Over Brazil's New Reference Oil Price Policy
- Vitesse Energy at EnerCom Denver: Strategic Insights and Future Outlook
- Chevron & Exxon Near Landmark Deal to Unlock Algeria's Gas Reserves
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Stocks With Over 8% Dividend Yields - Okeanis Eco Tankers (NYSE:ECO), Plains All American (NASDAQ:PAA)
- Via Transportation files for initial public offering on NYSE
- Halliburton Elevates ESP Optimization With SK Well Pages
- Why Vitesse (VTS) Might be Well Poised for a Surge
- Vitesse Energy: Undervalued Despite Positive Net Debt Status (Buy) (NYSE:VTS)
- Vitesse Energy: Resilient By Design, Opportunistic By Strategy (NYSE:VTS)
Дневной диапазон
24.14 24.77
Годовой диапазон
18.90 28.41
- Предыдущее закрытие
- 24.13
- Open
- 24.14
- Bid
- 24.65
- Ask
- 24.95
- Low
- 24.14
- High
- 24.77
- Объем
- 770
- Дневное изменение
- 2.15%
- Месячное изменение
- -6.66%
- 6-месячное изменение
- 0.04%
- Годовое изменение
- 3.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.