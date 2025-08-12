Divisas / VTS
VTS: Vitesse Energy Inc
24.42 USD 0.23 (0.93%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VTS de hoy ha cambiado un -0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.34, mientras que el máximo ha alcanzado 24.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vitesse Energy Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTS News
Rango diario
24.34 24.92
Rango anual
18.90 28.41
- Cierres anteriores
- 24.65
- Open
- 24.50
- Bid
- 24.42
- Ask
- 24.72
- Low
- 24.34
- High
- 24.92
- Volumen
- 459
- Cambio diario
- -0.93%
- Cambio mensual
- -7.54%
- Cambio a 6 meses
- -0.89%
- Cambio anual
- 2.52%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B