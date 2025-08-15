通貨 / VTS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VTS: Vitesse Energy Inc
24.00 USD 0.42 (1.72%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VTSの今日の為替レートは、-1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり23.98の安値と24.50の高値で取引されました。
Vitesse Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTS News
- Petrobras Approves Brazil's First CCS Pilot Project in Macae
- Civitas Declines 7% in Six Months: Should You Hold or Sell Now?
- Chevron & Israel Announce Launch of New Gas Pipeline Project to Egypt
- Pembina Secures CER Approval for Alliance Pipeline Settlement
- Shell's LNG Canada Expansion Accelerates Under Carney's Priority List
- Petrobras Awards Vallourec $1B Multi-Year Contract for Offshore Growth
- President Lula Urges Ibama to Approve Petrobras' Amazon Basin Drilling
- Shell Secures Landmark 10-Year Natural Gas Deal With Hungary
- Suncor Energy's Stability Makes It a Wise Hold Right Now
- Chevron Inks Offshore Deal to Develop Angola's Block 33/24
- Diamondback Announces $750M Deal to Divest EDS to Deep Blue
- Vitesse Energy (VTS) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Chevron's Subsidiary Secures 10-Year LNG Supply Deal With China
- Petrobras Moves Toward Low-Carbon Future With Biofuel Plans
- Vitesse Energy at Midwest Ideas Conference: Strategic Focus on Dividends
- Petrobras Initiates Emergency Drill in Foz Do Amazonas Basin
- Shell Teams Up to Boost FPSO Safety Using AI and Data Analysis
- Oceaneering Secures U.S. Navy Component Repair Program Deal
- Nabors Divests Quail Tools Business to Superior Energy for $600M
- Petrobras Raises Alarm Over Brazil's New Reference Oil Price Policy
- Vitesse Energy at EnerCom Denver: Strategic Insights and Future Outlook
- Chevron & Exxon Near Landmark Deal to Unlock Algeria's Gas Reserves
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Stocks With Over 8% Dividend Yields - Okeanis Eco Tankers (NYSE:ECO), Plains All American (NASDAQ:PAA)
- Via Transportation files for initial public offering on NYSE
1日のレンジ
23.98 24.50
1年のレンジ
18.90 28.41
- 以前の終値
- 24.42
- 始値
- 24.36
- 買値
- 24.00
- 買値
- 24.30
- 安値
- 23.98
- 高値
- 24.50
- 出来高
- 708
- 1日の変化
- -1.72%
- 1ヶ月の変化
- -9.13%
- 6ヶ月の変化
- -2.60%
- 1年の変化
- 0.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K