VTS: Vitesse Energy Inc
23.18 USD 0.82 (3.42%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VTS ha avuto una variazione del -3.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.12 e ad un massimo di 23.96.
Segui le dinamiche di Vitesse Energy Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VTS News
Intervallo Giornaliero
23.12 23.96
Intervallo Annuale
18.90 28.41
- Chiusura Precedente
- 24.00
- Apertura
- 23.96
- Bid
- 23.18
- Ask
- 23.48
- Minimo
- 23.12
- Massimo
- 23.96
- Volume
- 640
- Variazione giornaliera
- -3.42%
- Variazione Mensile
- -12.23%
- Variazione Semestrale
- -5.93%
- Variazione Annuale
- -2.69%
20 settembre, sabato