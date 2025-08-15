QuotazioniSezioni
Valute / VTS
Tornare a Azioni

VTS: Vitesse Energy Inc

23.18 USD 0.82 (3.42%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VTS ha avuto una variazione del -3.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.12 e ad un massimo di 23.96.

Segui le dinamiche di Vitesse Energy Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VTS News

Intervallo Giornaliero
23.12 23.96
Intervallo Annuale
18.90 28.41
Chiusura Precedente
24.00
Apertura
23.96
Bid
23.18
Ask
23.48
Minimo
23.12
Massimo
23.96
Volume
640
Variazione giornaliera
-3.42%
Variazione Mensile
-12.23%
Variazione Semestrale
-5.93%
Variazione Annuale
-2.69%
20 settembre, sabato