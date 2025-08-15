KurseKategorien
VTS: Vitesse Energy Inc

23.68 USD 0.32 (1.33%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VTS hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.66 bis zu einem Hoch von 23.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vitesse Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
23.66 23.96
Jahresspanne
18.90 28.41
Vorheriger Schlusskurs
24.00
Eröffnung
23.96
Bid
23.68
Ask
23.98
Tief
23.66
Hoch
23.96
Volumen
31
Tagesänderung
-1.33%
Monatsänderung
-10.34%
6-Monatsänderung
-3.90%
Jahresänderung
-0.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K