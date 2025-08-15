Währungen / VTS
VTS: Vitesse Energy Inc
23.68 USD 0.32 (1.33%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VTS hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.66 bis zu einem Hoch von 23.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vitesse Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTS News
Tagesspanne
23.66 23.96
Jahresspanne
18.90 28.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.00
- Eröffnung
- 23.96
- Bid
- 23.68
- Ask
- 23.98
- Tief
- 23.66
- Hoch
- 23.96
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- -1.33%
- Monatsänderung
- -10.34%
- 6-Monatsänderung
- -3.90%
- Jahresänderung
- -0.59%
