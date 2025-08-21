Moedas / VTRS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VTRS: Viatris Inc
9.58 USD 0.04 (0.42%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VTRS para hoje mudou para -0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.50 e o mais alto foi 9.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Viatris Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTRS Notícias
- Viatris Inc. (VTRS) Enters $515M IV Iron Market With FDA Green Light
- Viatris chief commercial officer Le Goff sells $72k in stock
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Theravance Biopharma stock initiated with Buy rating at B.Riley on respiratory therapy growth
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Church & Dwight, Eli Lilly and Viatris
- Insider Watch: 3 CEOs Buying the Dip
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Should You Buy the 3 Highest-Paying Dividend Stocks in the Dow Jones?
- SPY ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/28/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/27/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/26/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
Faixa diária
9.50 9.59
Faixa anual
6.85 13.56
- Fechamento anterior
- 9.62
- Open
- 9.56
- Bid
- 9.58
- Ask
- 9.88
- Low
- 9.50
- High
- 9.59
- Volume
- 667
- Mudança diária
- -0.42%
- Mudança mensal
- -8.76%
- Mudança de 6 meses
- 9.86%
- Mudança anual
- -17.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh