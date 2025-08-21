通貨 / VTRS
VTRS: Viatris Inc
9.86 USD 0.24 (2.49%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VTRSの今日の為替レートは、2.49%変化しました。日中、通貨は1あたり9.50の安値と9.89の高値で取引されました。
Viatris Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
9.50 9.89
1年のレンジ
6.85 13.56
- 以前の終値
- 9.62
- 始値
- 9.56
- 買値
- 9.86
- 買値
- 10.16
- 安値
- 9.50
- 高値
- 9.89
- 出来高
- 10.510 K
- 1日の変化
- 2.49%
- 1ヶ月の変化
- -6.10%
- 6ヶ月の変化
- 13.07%
- 1年の変化
- -15.07%
