货币 / VTRS
VTRS: Viatris Inc
9.71 USD 0.15 (1.57%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VTRS汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点9.52和高点9.78进行交易。
关注Viatris Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VTRS新闻
日范围
9.52 9.78
年范围
6.85 13.56
- 前一天收盘价
- 9.56
- 开盘价
- 9.54
- 卖价
- 9.71
- 买价
- 10.01
- 最低价
- 9.52
- 最高价
- 9.78
- 交易量
- 2.962 K
- 日变化
- 1.57%
- 月变化
- -7.52%
- 6个月变化
- 11.35%
- 年变化
- -16.37%
