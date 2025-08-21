Währungen / VTRS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VTRS: Viatris Inc
9.86 USD 0.24 (2.49%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VTRS hat sich für heute um 2.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.50 bis zu einem Hoch von 9.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Viatris Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTRS News
- Viatris Inc. (VTRS) Enters $515M IV Iron Market With FDA Green Light
- Viatris: CCO Corinne Le Goff verkauft Aktien im Wert von 72.000 US-Dollar
- Viatris chief commercial officer Le Goff sells $72k in stock
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Theravance Biopharma stock initiated with Buy rating at B.Riley on respiratory therapy growth
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Church & Dwight, Eli Lilly and Viatris
- Insider Watch: 3 CEOs Buying the Dip
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Should You Buy the 3 Highest-Paying Dividend Stocks in the Dow Jones?
- SPY ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/28/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/27/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/26/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
Tagesspanne
9.50 9.89
Jahresspanne
6.85 13.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.62
- Eröffnung
- 9.56
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Tief
- 9.50
- Hoch
- 9.89
- Volumen
- 10.510 K
- Tagesänderung
- 2.49%
- Monatsänderung
- -6.10%
- 6-Monatsänderung
- 13.07%
- Jahresänderung
- -15.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K