VTRS: Viatris Inc

9.86 USD 0.24 (2.49%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VTRS hat sich für heute um 2.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.50 bis zu einem Hoch von 9.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Viatris Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
9.50 9.89
Jahresspanne
6.85 13.56
Vorheriger Schlusskurs
9.62
Eröffnung
9.56
Bid
9.86
Ask
10.16
Tief
9.50
Hoch
9.89
Volumen
10.510 K
Tagesänderung
2.49%
Monatsänderung
-6.10%
6-Monatsänderung
13.07%
Jahresänderung
-15.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K