Валюты / VTRS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VTRS: Viatris Inc
9.56 USD 0.04 (0.42%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VTRS за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.49, а максимальная — 9.64.
Следите за динамикой Viatris Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VTRS
- Viatris chief commercial officer Le Goff sells $72k in stock
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- B.Riley присваивает акциям Theravance Biopharma рейтинг "Покупать" на фоне роста респираторной терапии
- Theravance Biopharma stock initiated with Buy rating at B.Riley on respiratory therapy growth
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Church & Dwight, Eli Lilly and Viatris
- Insider Watch: 3 CEOs Buying the Dip
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Should You Buy the 3 Highest-Paying Dividend Stocks in the Dow Jones?
- SPY ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/28/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/27/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/26/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
Дневной диапазон
9.49 9.64
Годовой диапазон
6.85 13.56
- Предыдущее закрытие
- 9.60
- Open
- 9.60
- Bid
- 9.56
- Ask
- 9.86
- Low
- 9.49
- High
- 9.64
- Объем
- 12.576 K
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- -8.95%
- 6-месячное изменение
- 9.63%
- Годовое изменение
- -17.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.